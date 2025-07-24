В интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger Йонас Хофманн рассказал о своем разочаровании нехваткой игрового времени при Хабе Алонсо и раскритиковал стиль общения бывшего тренера с ним.

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"Я забыл прошлый сезон и не хочу о нем вспоминать. Я был очень разочарован тем, что произошло и как все обернулось. Это не то, к чему я стремлюсь.

Я ожидал, что тренер будет говорить прямо. Я ожидал открытого и прямого общения. Не должно проходить двух недель, чтобы тренер не поговорил с игроками, чтобы поддерживать их в отличной форме и повышать уровень подготовки. Конкуренция всегда необходима, это правда. Но я ожидал от тренера большего. Я чувствую себя хорошо, но с Хаби Алонсо я бы, наверное, задумался о смене обстановки.

Назначение Тен Хага? Новый тренер, новые возможности. Я буду бороться, чтобы вернуться на свой уровень. Я чувствую себя хорошо", – отметил Хофманн.

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