"Я очень счастлив, что сейчас нахожусь в Барселоне. С юных лет я хотел быть здесь, так что моя мечта сбылась.

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Но, конечно, мне бы хотелось выиграть больше трофеев, чем мы выиграли в первые два года. В этом плане я ожидал от Барселоны большего, скажем так. Но во всем остальном я очень счастлив здесь и надеюсь остаться еще на многие годы", – резюмировал де Йонг в интервью The Observer.

Напомним, Барселона заплатила за звезду Аякса 85 млн евро. Пока хавбек провел в футболке "блаугранас" 122 матча, отличился 11 голами и 14 ассистами. Список трофеев действительно не впечатляет – только Кубок Испании 2020/21.

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