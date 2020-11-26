Напомним, 25 ноября УЕФА засчитал Украине техническое поражение в поединке Лиги наций со Швейцарией. Матч не состоялся из-за того, что врач кантона Люцерн запретил проведение игры и отправил "сине-желтых" на карантин из-за наличия положительных тестов на коронавирус. УЕФА предложил Украине привезти другую команду, но УАФ заявила об отсутствии такой возможности.

Украине присудили техническое поражение за матч со Швейцарией

"Привет, Роджер Федерер и Стэн Вавринка (швейцарские теннисисты – прим. "Футбол 24"). Ребята, я ожидал более честной игры от Швейцарии. Счет должен определять на поле не врач (футбольный фанат), который не допустил проведения матча", – написал Стаховский в Twitter.

Заметим, УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне. Само решение означает, что сборная Украины вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

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