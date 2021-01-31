Главный тренер Метала Александр Кучер признался, что в команде все строится на взаимном доверии благодаря Евгению Красникову.

"Позвонили ребятам, пригласили, поговорили. В итоге все изъявили желание остаться в Метале. Все строилось на контактах и ​​взаимном доверии. Ведь Алексеевича (Евгения Красникова, – прим.) давно все знают, его слову верят – он никогда не подведет.

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Перед началом чемпионата все делалось быстро, команда только формировалась, поэтому на всякий случай заявили и меня. Но сейчас я отзаявлен, да и игровой тонус уже потерян.

На данный момент мы все арендуем. Тренируемся на "Новой Баварии", а играем на стадионе "Солнечный", который, кстати, использует национальная сборная Украины, когда приезжает играть в Харьков. Там же на территории есть отель, куда команда заезжает перед играми. Соберемся 1 февраля. Первый этап подготовки проведем дома. Также у нас запланирован зарубежный сбор в Турции, куда мы отправимся, вероятно, 1 марта", – сказал Кучер в комментарии изданию UA-Football.

Напомним, на зимнюю паузу Метал ушел лидером группы Б Второй лиги – подопечные Кучера набрали 29 очков и опережают ближайшего преследователя на 6 пунктов.

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