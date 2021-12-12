"Я не буду жаловаться на кадровую политику клуба в летнее трансферное окно. Клуб сделал все, что смог, и мне нечего добавить.

Рома потеряла Эль-Шаарави к концу года

Не скрою, мне нужен еще один полузащитник. Однако зимой очень сложно осуществить большой трансфер, поэтому я особо не рассчитываю", – цитирует Моуринью сайт Джанлуки Ди Марцио .

К слову, Рома перед матчем 17-го тура Серии А против Специи расположилась на 7 строчке турнирной таблицы, имея в активе 25 пунктов.