"Я особо не рассчитываю": Моуринью – о трансферных планах Ромы на зиму
15:29 - Читати українською
Главный тренер римлян Жозе Моуринью поделился своими мыслями по поводу усиления команды в зимнее трансферное окно.
"Я не буду жаловаться на кадровую политику клуба в летнее трансферное окно. Клуб сделал все, что смог, и мне нечего добавить.
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Не скрою, мне нужен еще один полузащитник. Однако зимой очень сложно осуществить большой трансфер, поэтому я особо не рассчитываю", – цитирует Моуринью сайт Джанлуки Ди Марцио.
К слову, Рома перед матчем 17-го тура Серии А против Специи расположилась на 7 строчке турнирной таблицы, имея в активе 25 пунктов.
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