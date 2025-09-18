Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью так и не простил Фенербахче своего увольнения прошлым летом.

"Идеальный ли сейчас контекст для возвращения? Идеальный контекст для меня – снова тренировать одну из лучших команд в мире. Моя карьера была богатой, я тренировал величайшие клубы мира в разных странах.

Моуринью унизил Реал, Интер, Рому, Челси и МЮ на первой пресс-конференции в статусе тренера Бенфики

Я совершил ошибку, перейдя в Фенербахче: это был не мой культурный уровень, это был не мой футбольный уровень. Конечно, я выкладывался там до последнего дня.

Конечно, я был расстроен после увольнения, как сейчас Бруну Лаже, потому что никто не любит уходить, но тренировать Бенфику – означает вернуться на свой уровень, а мой уровень – это тренировать крупнейшие клубы мира", – цитирует Моуринью A Bola.

Моуринью возглавил Фенербахче летом 2024 года. Он был уволен год спустя после вылета от Бенфики в квалификации ЛЧ.

