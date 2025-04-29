"Я где-то ждал такой игры и считал фаворитом Шахтер. Я ошибся. Я не думал, что Шахтер может быть настолько физически не готовым к сезону.

Срна нашел виновных в провальном сезоне Шахтера: "Динамо заслужило выиграть чемпионство"

Команды не хватает на последние минуты. Ее хватило на тайм и 10 минут второго тайма. Дальше на поле Шахтера на поле не было. Я не помню, когда так в последний раз возили "горняков". Динамо могло выиграть и выиграть уверенно.

Я думал, что Шахтер будет иметь мотивацию. Что это будет разогрев перед финалом Кубка Украины. Но Динамо доказало, что оно на голову сильнее, чем "горняки", – сказал Цыганык в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, Динамо пропустило уже на старте встречи, а к середине второго тайма "горело" со счетом 0:2. После перерыва Ванат сократил отставание, а уже в добавленное время Кабаев спас для киевлян ничью.

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм