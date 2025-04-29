"Я ошибся – они на голову сильнее": Цыганык остался разочарован своим фаворитом в Классическом
Журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился впечатлениями от противостояния Шахтера и Динамо (2:2) в 26-м туре УПЛ.
"Я где-то ждал такой игры и считал фаворитом Шахтер. Я ошибся. Я не думал, что Шахтер может быть настолько физически не готовым к сезону.
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Команды не хватает на последние минуты. Ее хватило на тайм и 10 минут второго тайма. Дальше на поле Шахтера на поле не было. Я не помню, когда так в последний раз возили "горняков". Динамо могло выиграть и выиграть уверенно.
Я думал, что Шахтер будет иметь мотивацию. Что это будет разогрев перед финалом Кубка Украины. Но Динамо доказало, что оно на голову сильнее, чем "горняки", – сказал Цыганык в эфире своего YouTube-канала.
Напомним, Динамо пропустило уже на старте встречи, а к середине второго тайма "горело" со счетом 0:2. После перерыва Ванат сократил отставание, а уже в добавленное время Кабаев спас для киевлян ничью.
Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм