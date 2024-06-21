"Я спокойно ко всему отношусь. Там говорили, что и в Динамо был интерес ко мне и в Полесье – я спокойно это воспринимал. Потому что интерес может быть: кто-то кому-то сказал и уже пустили, что это интерес. А когда уже на серьезном уровне все подходит, когда интересуется сам президент клуба – это уже совсем другой уровень. Когда я узнал - то да, мне было очень приятно. После первого разговора с президентом я очень сильно загорелся и понял, что хочу здесь быть и помогать команде.

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Я считаю, что я провел хороший предыдущий сезон и поэтому клубы понимали, что им надо где-то усилить мою позицию, еще я поехал в сборную и понял, что я один из лучших на своей позиции, поэтому все складывается", – сказал Гуцуляк в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что Гуцуляк перешел в Полесье из СК Днепр-1. В прошлом сезоне Алексей провел 32 матча за днепрян, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. В марте Гуцуляк дебютировал за сборную Украины в полуфинальном матче плей-офф квалификации к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

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