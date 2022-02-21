"Я очень зол из-за отношения игроков. У нас было три дня после игры против Ливерпуля, и мы говорили о том, что Сассуоло на выезде победил Милан и Ювентус, что они играют в замечательный футбол, что нам нужно быть осторожными.

Продолжение кризиса чемпиона Италии в видеообзоре матча Интер – Сассуоло – 0:2

Во втором тайме мы перепробовали все, создали много моментов, но нам не повезло. Но факт остается фактом – мы имеем другое отношение к делу. В Сассуоло много технических и качественных футболистов, они были более свежими и показали это.

Мы проанализируем ситуацию. Знаем, что у нас осталось 13 матчей. Но команда, желающая выиграть Скудетто, не может настолько неправильно относиться к матчам, как мы сегодня", – приводит слова Индзаги Football Italia.

Добавим, что Интер неожиданно уступил Сассуоло и упустил возможность обогнать Милан, который вчера сенсационно потерял очки с Салернитаной.

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