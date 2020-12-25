"Я очень спокоен по отношению к этому. С самого детства Пабло (агент Тете – прим.) мне говорил, что я должен думать об игре, а всем остальным займется он. Для меня он лучший агент в мире. Он решает проблемы, я никогда не спрашиваю и не переживаю о них.

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Каждый футболист мечтает играть в топ-чемпионатах, выступать в сильных командах. Мы рады интересу других клубов, но я работаю, чтобы помочь Шахтеру добиться больших результатов", – сказал Тете в комментарии изданию UOL.

Напомним, бразилец присоединился к Шахтеру в феврале 2019 года. С тех пор успел сыграть в футболке "оранжево-черных" 63 матча, в которых отметился 15 голами и отдал 12 результативных передач.

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