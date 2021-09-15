"Хорошая игра, отличный соперник. Мы понимали, что Шахтер – постоянный участник Лиги чемпионов. Понимали их силу, но понимал и также, что мои ребята им не уступают. Очень за них рад.

Шериф – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Да, играли от обороны, по-другому с ними нельзя. Забили два прекрасных мяча, могли и еще забить. Я сегодня очень счастливый человек. Думаю, ребята тоже. Мне лично приятно. Сам из Украины, 9 лет тренировал Зарю. Встречались там с Шахтером, выиграли всего дважды. Сейчас мы сошлись с "горняками" в ЛЧ. Обыграть их в первом матче в два мяча – дорогого стоит.

Готов ли менять костюм каждый раз, если успех будет повторяться? Почему бы и нет? Деньги найдем. Такой результат, как сегодня, повторюсь, настоящий подарок. Благодарен всем сотрудникам Шерифа. Думаю, что это значимая победа. Ведь с украинского опыта скажу, что каждая победа над Шахтером и Динамо дорогого стоит. И сегодняшняя победа – не исключение. По поводу угловых: мы разбирали соперника, по-другому это и не делается.

Скандирование моего имени на трибунах? Я горжусь, что это услышал. Но это не только моя заслуга – без этих ребят победы не было б. Плюс дисциплина, понимание того, что надо делать. Ну и респект болельщикам, огромный поклон за поддержку. А мы будем стараться дальше готовиться и проводить игры так, как последние в Лиге чемпионов", – цитирует Вернидуба FootBoom.

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