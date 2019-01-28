"Я очень счастлив, что перешел в топ-клуб!", – Ракицкий прокомментировал переход в Зенит

Украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от перехода в российский клуб.

"Я очень счастлив! Я перешел из одной топ-команды, из Шахтера, в другую топ-команду – Зенит. Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.

Ракицкий официально перешел в Зенит

С Толиком (Тимощуком – прим. Футбол 24) я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что Зенит – команда очень высокого уровня, что здесь – шикарные условия, стадион и все остальное.

Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Я слышал очень много о Зените и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже", – цитирует Ракицкого официальный сайт Зенита.