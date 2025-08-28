"Это было великолепное завершение и хорошо проделанная работа – во втором тайме мы полностью взяли игру под контроль после нескольких тактических корректировок. Мы много владели мячом в первом тайме, но во второй половине открыли поле.

Кубок английской лиги: лидер Вест Хэма поссорился с фанатами, украинцы разделились – двое выбыли, двое прошли дальше

Бертон хорошо организованный и тяжелый соперник, они глубоко оборонялись, но устали, а мы, выпустив свежих игроков, закончили игру с большой интенсивностью.

Что скажу про Варфоломеева? Иван показал свои сильные стороны, ради которых мы его пригласили. Ему нужно привыкнуть к футболу английской Лиги 1, а нам – улучшить коммуникацию, что и ожидаемо, но я очень им доволен", – цитирует Скубала официальный сайт Линкольна.

Напомним, Варфоломеев перешел в английский клуб 21 августа из либерецкого Слована. В кубковом матче Иван вышел в основе, в середине второго тайма заработал "горчичник" и был заменен на 84-й минуте. Его команда благодаря голу за минуту до завершения основного времени вышла в 1/16 финала турнира.

"Жажа вчавив педаль у підлогу і втік від поліції": менти на "Жигулях", футболка Діого Рінкона, зустріч із Бредом Піттом