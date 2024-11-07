"Я очень горжусь своими игроками, игрой, которую мы продемонстрировали, и уровнем доминирования, который мы показали. С учетом количества ситуаций и моментов, которые мы создали, мы должны были забить как минимум пару голов, и это наша заслуга.

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Но то, как играла команда, уровень энергии, уровень качества, как мы подходили к штрафной площадке, как мы доминировали над командой, которая является одной из лучших в Европе – я очень горжусь ими", – цитирует Артету официальный сайт УЕФА.

Напомним, Арсенал минимально проиграл Интеру. Решающий гол в ворота канониров забил Хакан Чалханоглу.

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