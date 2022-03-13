"Я родился в Украине. Я очень горжусь быть украинцем. В этот трудный момент я еще больше горжусь. Я благодарен нашей армии, нашему президенту и нашим людям, сегодня защищающим нашу страну. Защищают нашу свободу.

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Пожалуйста, стойте вместе. Мы всегда должны быть вместе, потому что мы вынуждены воевать за нашу страну и наш народ. Слава Украине! Слава нации! Украина больше всего. Я с вами", – сказал Шевченко во время выступления.

Напомним, экс-тренер сборной Украины пытается использовать максимум возможностей, чтобы мир услышал о вторжении России. В частности, он еще раньше выходил на митинг в поддержку Украины в Лондоне, записал видеообращение к итальянцам, которое включили на табло Сан-Сиро перед дерби между Миланом и Интером и присоединился к сбору средств для Красного Креста.

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