Бразильско-украинский наставник Эдмар поделился впечатлениями от работы в Казахстане и сравнил местный чемпионат с УПЛ.

– Что можете сказать о чемпионате Казахстана?

– Чемпионат конкурентный – до последнего тура не было понятно, кто финиширует на каком месте, много команд боролись за чемпионство.

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Меня очень удивило, что раньше я почти ничего не слышал об этом чемпионате, только играл против местных команд на сборах. Могу судить лишь по сезону, в котором принимал участие, но уровень мне понравился.

– Если сравнивать уровень чемпионатов Казахстана и Украины?

– Казахи играют в немного другой футбол. Инфраструктура в Украине намного лучше: стадионы, поля. В Казахстане бывает, что команды играют на плохих газонах, которые не соответствуют уровню игроков.

Была ситуация, когда приехало много легионеров неплохого уровня, но из-за плохого состояния полей они не смогли раскрыть свой потенциал.

– Сейчас вы в поисках нового клуба?

– Да, я открыт к предложениям и готов работать.

– Предложения после Казахстана поступали?

– Конкретных – нет, только теоретические. В частности были варианты с украинскими клубами, но до чего-то конкретного не дошло. А я очень голоден к работе, особенно в Украине, – сказал Эдмар в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что украинское гражданство Эдмар получил в марте 2011 года. Как игрок, в Украине он защищал цвета таких клубов, как Таврия, Металлист, Днепр и Металлист 1925. За национальную сборную Украины Эдмар дебютировал 10 августа 2011 года в товарищеском матче против Швеции. Всего в составе "сине-желтых" украинский бразилец провел 15 матчей, в которых отметился одним голом.

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