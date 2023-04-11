"Я думаю, что результат зависит от многих факторов и деталей. У нас есть большая уверенность. Вы видите историю клуба, и мы это знаем. Мы любим побеждать, и Мадрид – это особый клуб, самый большой в мире. Это заставляет нас работать упорнее с каждым днем.

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Цель заключалась в том, чтобы выиграть. Но мы должны продолжать, быть спокойными, идти понемногу и сражаться в каждой игре, одну за другой. Мы не недооцениваем Челси, мы знаем, что они отличная команда. Нам нужно быть очень внимательными и сосредоточенными. Это сильная команда, и хотя в последнее время они претерпели многие изменения.

Моя позиция? Я могу играть на нескольких позициях, но я чувствую себя лучше на позиции центрального защитника. Хочу помогать и поддерживать команду, чтобы она побеждала. Мои тренеры всегда хотели испытать меня. Я очень гибкий игрок", – рассказал Алаба на пресс-конференции.

Напомним, что Реал сыграет против "Челси" в среду, 12 апреля, в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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