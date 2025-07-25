"Я очень доволен игрой. Мы сделали многое из того, что хотели. Честно говоря, мы могли бы быть осторожнее в обороне. Мы пропустили голы, хотя и упорно работали. Для нас главное – хорошо сыграть, независимо от счета. Мы постараемся исправить ошибки. Мы смотрели все матчи Бешикташа и старались не давать ему владеть мячом.

Бешикташ – Шахтер – 2:4 – видео голов и обзор матча

У Фатиха Терима я научился не бояться делать то, в чем уверен. Я стараюсь применять это в своей тренерской карьере.

Как мне удалось превратить Алиссона в такого монстра? Он пока не превратился в монстра. Он не стал защищаться в конце первого тайма, из-за чего мы могли пропустить гол. Алиссон будет фантастическим игроком, но ему нужно сначала лучше обороняться", – цитирует Турана Asist Analiz и Sports Digitale.

Шахтер уверенно разбил Бешикташ в квалификации ЛЕ – бразильцы забили четыре гола на выезде