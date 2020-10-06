Похоже, новоиспеченному защитнику Бенфики пора заканчивать с профессиональным футболом.

В своем дебютном матче за Бенфику Николас Отаменди умудрился допустить две результативные ошибки и "привезти" пенальти. К счастью для экс-защитника Манчестер Сити, "орлы" сумели минимально обыграть Фаренсе (3:2).

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Несмотря на фиаско 32-летнего аргентинца, фанатов Бенфики больше возмутил его комментарий после игры. "Очень доволен своим дебютом и набранными тремя очками", – написал Николас в Twitter.

Напомним, португальцы заплатили Манчестер Сити за Отаменди 15 млн евро.

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