Полузащитник Эвертона и сборной Бельгии Амаду Онана поделился ожиданиями от матча против Украины на Евро-2024.

"Я очень близок с Миколенко. Он мой друг и я буду рад видеть его завтра, но на поле мы не будем друзьями. Он хороший парень.

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На Евро нет легких матчей. Украина сильно провела два матча против Англии в отборе. Я не хотел бы знать результат параллельного матча. Это может нас отвлекать.

Сочувствие к Украине – это чувствительная тема. Любая потеря жизни – это трагедия для всего человечества. Я не люблю несправедливости. Но завтра я буду концентрироваться на футболе", – цитирует Онана Tribuna.com.

К слову, матч Украина – Бельгия состоится 26 июня, начало игры в 19:00. Параллельно встретятся два других участника группы E – Словакия и Румыния. Сейчас именно "сине-желтые" замыкают квартет E из-за худшей разницы мячей.

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