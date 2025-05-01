"Конечно, конечно. Это может быть проблемой. Я немного обеспокоен по этому поводу. Это совершенно не похоже [на траву]. Я знаю, что в последние недели даже некоторые из игроков Юргордена жаловались на поле. Они играют каждую неделю, так что для нас это что-то особенное.

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Но нет никаких оправданий, никаких причин, из-за которых мы вообще не будем участвовать в этом матче. Ротация состава? Это полуфинал, это европейское соревнование, и мы хотим попасть в финал. Теперь, когда мы в полуфинале, следующая цель – финал, а потом, если мы сможем выйти в финал, мы поборемся за титул", – цитирует Мареску ВВС.

Матч Юргорден – Челси состоится в четверг, 1 мая.

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