Легендарный бразилец Роналдо, проведший 177 матчей за Реал, высказался по поводу выступлений мадридцев в Лиге чемпионов и Кариме Бензема.

"В Лиге чемпионов фаворитом являются "сливочные". У них не лучший период, но у них есть симбиоз с этим турниром. В конце концов, у них на скамейке – Анчелотти, который является одним из лучших в мире.

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Бензема? Он заслуживает "Золотого мяча", я говорил об этом годами, а меня критиковали... Но он этого заслуживает, ведь является отличным нападающим", – цитирует Роналдо Marca .

Напомним, сегодня, 12 апреля, подопечные Карло Анчелотти проведут четвертьфинальный ответный матч против Челси в ЛЧ. Первая встреча завершилась победой мадридцев со счетом 3:1.