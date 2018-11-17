"Я никто", – сенсационный дебютант Серии А Пйонтек критически оценил собственное лидерство в списке бомбардиров

Форвард итальянского Дженоа Кшиштоф Пйонтек поделился мыслями о старте сезона 2018/19 в составе новой команды в новом чемпионате.

"Я немного Колумб: он путешествовал по морю, а я путешествую в погоне за забитыми мячами. Надеюсь, что забью больше 20-ти голов за сезон.

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Мечта всех, кто приезжает в Геную в молодом возрасте – переход в большой клуб. Я смогу попасть в лучший европейский клуб, если продолжу играть на том же уровне. Я мечтаю о Лиге чемпионов. Но неправильно думать сейчас: "Я забил 5 мячей, я футбольный бог". Ты никто. Еще долгий путь впереди", – рассказал Пйонтек в интервью Corriere della Sera.

Напомним, что Кшиштоф Пйонтек в сезоне 2018/19 провел за Дженоа 12 матчей в Серии А, в которых забил 9 мячей.