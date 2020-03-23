"Я ніколи не відчував такого сильного болю": один з перших випадків зараження футболіста і шок для зіркового тренера

Видання Globoesporte розповідає про перші випадки зараження COVID-19 серед футболістів. Двоє з них – бразильці.

Коронавірус призупинив світ, зокрема – футбол. Іспанія за короткий час перетворилась на один з епіцентрів розповсюдження недуги. Тут зафіксовано вже близько двадцяти інфікованих гравців у провідних дивізіонах, не враховуючи персоналу. Нападник Ельче Жонатас, який раніше виступав за ряд європейських команд (Пескара, Торіно, Сосьєдад, Рубін, Ганновер), був одним з перших бразильських спортсменів, хто заразився COVID-19. Він скаржився на сильні головні болі, і після тестів валенсійського клубу вірус підтвердився.

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"У мене сильно підвищилась температура. Я дуже погано почувався, але вирішив, що це звичайна мігрень. Голова просто розколювалась, боліло все тіло. Зрештою довелось звернутись до лікаря, який порадив зробити тест. Він сказав, що мої симптоми нагадують коронавірус. Аналіз виявився позитивним", – розповідає 31-річний форвард в інтерв'ю Globoesporte.

Стан футболіста настільки погіршився, що він більше не міг тренуватись.

"Перші три дні були найважчими. Мій організм ослаб, я неймовірно страждав, не міг нічого робити. Я майже втратив свідомість, коли пішов до ванни, щоб прийняти душ. Ніколи не відчував такого сильного болю. Цей вірус – зовсім не жарти".

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Жонатас залишився один. Він не встиг перевезти сім'ю з Бразилії після зимового трансферу. Спілкування з рідними – наразі лише віртуальне. Нападник самоізолювався, допомагають друзі. У п'ятницю, 20 березня, вихованець Крузейро повернувся до індивідуальних тренувань під наглядом клубних медиків.

"Зараз почуваюся краще. Я – спортсмен, атлет, але пережив страшний біль. А тепер уявіть, як переносить вірус організм людини похилого віку. Бразильці повинні замислитись над цією проблемою, адже чимало людей не усвідомлює, з чим зіткнувся світ".

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у грудні минулого року в Китаї. Число інфікованих у Піднебесній сягнуло 80-ти тисяч осіб. Один з них – бразильський нападник Доріелтон, який захищає кольори Мейчжоу Хакка. Це був перший позитивний тест у китайському футболі. 30-річного гравця, а також усіх його партнерів помістили на карантин у Гуанчжоу. Ізоляція команди не припиняється донині.

"Зараз я почуваюся добре. Клуб надав мені усю необхідну допомогу. Головне у нашій ситуації – залишатися вдома", – зазначає футболіст.

Віце-президент Фламенго Маурісіо Гомес де Маттос став ще однією жертвою COVID-19. Після офіційного підтвердження його недуги справжній шок довелось пережити наставнику "мушкетерів" Жорже Жезушу. Чемпіони Америки перевірили усіх гравців і клубний персонал, а 65-річний фахівець був зумушений проходити тест декілька разів. Перший результат виявився позитивним, наступні – негативні. Втім, титулований португалець залишається на карантині.

"Зі мною все гаразд. Ще раз дякую всім за добрі слова. Нам потрібно дотримуватись правил карантину. Лише спільними зусиллями реально зупинити вірус", – пояснює тренер.

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Провідний бразильський інфекціолог Едімілсон Міговскі розповідає, що аналізи не завжди дають стовідсотковий результат у першій пробі. Потрібно більше тестів, щоб поставити об'єктивний діагноз. Якщо третій тест є негативним – це гарантує відсутність захворювання, навіть якщо перші два були слабко позитивними.

"Деякі тести – дуже чутливі. Часто-густо вони дають непереконливий результат. На сто відсотків можна довіряти лише кінцевому аналізу. Якщо він негативний – помилки немає", – зазначає медик.

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