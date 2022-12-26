"Дисциплинированность Роналду была невероятной, я никогда не видел такого. Дисциплина на другом уровне. Многие футболисты, очень профессиональные, приходят рано, восстанавливаются и тому подобное.

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Но тот, кто был там каждый день и не останавливался, – это Криштиану. Каждый день! Иногда ты говоришь, что все хорошо. Но он не упускает ни одного дня. Его настройка работать каждый день – это что-то", – цитирует Погба Daily Mail .

Напомним, португалец выступал с французом за МЮ. Роналду ушел с Юнайтед после критики в адрес клуба и тренера. Также ему приписывали конфликты в сборной Португалии, но сам футболист все опроверг.