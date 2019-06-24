"Я никогда не разговаривал с ним", – Хамес рассказал об отношениях с Зиданом

Полузащитник мадридского Реала и сборной Колумбии Хамес Родригес ответил на вопрос о своем будущем.

"Сейчас я на Кубке Америки, но думаю обо всем. Если бы я знал, где продолжу карьеру, я бы успокоился. Решение зависит от Реала.

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Я думаю, что там есть люди, которые много командуют, и я ничего не могу сделать. Зидан? Я никогда не разговаривал с ним", – цитирует Хамеса A Bola.

Ранее сообщалось, что 27-летний игрок сборной Колумбии перейдет в Наполи на правах аренды.

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В течение последних двух лет футболист выступал за мюнхенскую Баварию на правах аренды. В прошлом розыгрыше Бундеслиги Родригес сыграл 20 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.