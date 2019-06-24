toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Я никогда не разговаривал с ним", – Хамес рассказал об отношениях с Зиданом

24 июня 23:18 40 Читати українською
"Я никогда не разговаривал с ним", – Хамес рассказал об отношениях с Зиданом
Родригес / фото из соцсетей

Полузащитник мадридского Реала и сборной Колумбии Хамес Родригес ответил на вопрос о своем будущем.

"Сейчас я на Кубке Америки, но думаю обо всем. Если бы я знал, где продолжу карьеру, я бы успокоился. Решение зависит от Реала.

Хамес Родригес прокомментировал слухи о переходе в Наполи

Я думаю, что там есть люди, которые много командуют, и я ничего не могу сделать. Зидан? Я никогда не разговаривал с ним", – цитирует Хамеса A Bola.

Ранее сообщалось, что 27-летний игрок сборной Колумбии перейдет в Наполи на правах аренды.

Реал сделал ПСЖ предложение по Неймару – весомая сумма плюс один из игроков

В течение последних двух лет футболист выступал за мюнхенскую Баварию на правах аренды. В прошлом розыгрыше Бундеслиги Родригес сыграл 20 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

blog_ava
Рудько покинул Динамо и перешел в Пафос
24 июня
703
Теги
Хамес Родригес Хамес Родригес Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
43
мин
Чили
02:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук