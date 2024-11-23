"Мы нанесли 33 удара по воротам и очень часто проникали в штрафную площадь, сохраняя терпение и желание забить. Когда так часто гостишь в штрафной площади, как это делали мы, то закономерно, что в какой-то момент назначается пенальти.

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Я никогда не был доволен, потому что хочу, чтобы мы всегда прибавляли. Знаю, насколько эта победа является важной, поэтому очень ее ценю", – цитирует Компани официальный сайт Баварии.

К слову, сейчас Бавария лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 29 очков.

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