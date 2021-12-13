"Мне никто не говорил, чтобы я переходил на украинский язык. Я никогда на украинском не разговаривал, хотя учил его в школе. Я перешел, и мне сказали: "Васильевич, да у тебя хорошо получается".

"На место великого Шевченко пришел я, простой парень из Куреневки": Петраков – о смене поведения в сборной Украины

Я понимаю, что главный тренер на официальных мероприятиях должен говорить на родном языке. Меня во Львове болельщики поддержали, вывесили баннер: "Украинский родной язык, бери пример с Петракова". Я сам засмеялся", – вспомнил Петраков в интервью Великому футболу.

Напомним, в августе 64-летнего специалиста назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. "Сине-желтые" финишировали вторыми в отборе на ЧМ-2022, и на плей-офф Петраков выведет команду уже в статусе постоянного наставника.

Петраков перекрестился, Шотландия готовится к смерти, а Украина не является фаворитом: реакция соцсетей на жребий ЧМ