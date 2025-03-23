Сегодня вечером Бельгия и Украина сыграют на домашнем стадионе Генка. "Продолжаю ли я следить за Генком? Конечно! Они были близки к титулу несколько раз в последние сезоны, но им это не удалось. Сейчас они снова на хорошем счету. Мне любопытно посмотреть, смогут ли они продолжить хорошую серию регулярного сезона в плей-офф, потому что давление там гораздо больше. Но я желаю клубу всего наилучшего и буду поддерживать из Италии.

"Первые два месяца были очень тяжелыми": Малиновский рассказал о своем восстановлении от травмы

Болельщикам Генка я хочу сказать, что надеюсь оказаться среди них как можно скорее. У меня остались прекрасные воспоминания о клубе, и я хочу снова почувствовать атмосферу на стадионе. Я также хочу поблагодарить их. Они поддерживали меня все эти годы, даже после моей серьезной травмы колена. Я никогда этого не забуду", – заявил Малиновский в интервью Het Belang van Limburg.

"Реакція ідеальна": Ашур розібрав перемогу України над Бельгією – шок суперників і гол Гуцуляка, який змінив усе