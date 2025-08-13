"Доннарумма – один из лучших вратарей мира, в этом нет сомнений. А как человек он даже лучше. Но такова жизнь футболистов топ-уровня. И я несу ответственность за это трудное решение. Если бы это было легко, любой бы это сделал. Эти решения связаны с тем, какой вратарь нужен моей команде.

Очевидно, что все мы внесли свой вклад в то, чего достигли в прошлом сезоне. Игрокам пришлось пойти на некоторые жертвы. Никто не верил в нас. Но в нынешнем сезоне перед нами очень сложная задача – продемонстрировать, что мы все еще можем побеждать", – цитирует Луиса Энрике Sky Sport.

Матч ПСЖ – Тоттенхэм состоится 13 августа в Удине.

