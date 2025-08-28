"Я несколько изменю состав. В игре с Кальяри (1:1) я выбрал стабильность, но поединок с Полесьем станет третьим матчем за неделю, поэтому мне придется это учесть. Уверенно могу сказать, что наш настрой точно не изменится, ведь он является фундаментальным, чтобы выигрывать каждый матч.

Фиорентина – Полесье: где смотреть матч команды Ротаня за выживание в Лиге конференций

С Джеко все в порядке. На прошлой неделе у него было несколько незначительных проблем, но он готов играть. Он прекрасно подготовился и завтра сыграет на позиции нападающего.

В Лиге конференций есть много сильных команд, и это нормально, что европейский турнир является нашей целью, но она не должна быть бременем, а наоборот – дополнительным стимулом. Сделаем все, чтобы достичь цели.

У нас много молодых итальянских ребят, и в коллективе это имеет значение. Мы очень сплочены даже вне поля, и это важно. Фиорентину я выбрал независимо от этого, потому что это всегда была моя мечта, и проект меня убедил. Насчет сборной – посмотрим позже, это, безусловно, было бы удовольствие.

Трансферы? Непонятно, почему рынок должен закрываться 1 сентября, когда уже сыграно несколько официальных матчей, хотя чемпионат завершился в конце мая. Это усложняет работу, потому что месяц тренируешь одну команду, а за последние 15 дней она меняется на 5-6 игроков. Это означает почти нулевую работу. Мы, тренеры, давно об этом говорим, но есть ситуации, которые не контролируем, поэтому должны приспосабливаться.

В общем сейчас не время говорить о трансферах. Сейчас время говорить о Полесье, ведь завтра нам надо сыграть решающий матч, чтобы получить путевку в еврокубки.

Хватает ли состава? Я буду четким: если удастся поднять уровень, мы будем готовы, если найдем более функциональных игроков – сделаем это. Но брать, лишь бы взять – не вижу смысла. Не хочу длинную скамейку. Думаю, что-то еще может произойти в эти дни.

Хотя мы и выиграли первую игру, однако не должно быть ощущения, что все решено. Такого риска не должно быть, потому что мы сыграли только первый тайм, а футбол непредсказуем. Да, имеем хорошее преимущество и знаем соперника лучше, но и они знают нас и, вероятно, изменят что-то. Квалификация у нас в руках, но надо ее крепко удержать качественной игрой.

Изменения в тактике соперника? У них хороший тренер, в первом матче мы сняли их розыгрыши с самого начала. Во второй игре надо быть внимательными, потому что они что-то изменят – не столько систему, сколько дополнительные решения. Очень интересно играть в Европе, встречать разных тренеров, потому что всегда есть возможность чему-то научиться. Результаты в ЛЧ показывают, что мы не впереди, никого нельзя недооценивать.

Играть в этой футболке всегда прекрасно, а на европейской арене – особая гордость. Во втором матче будет другая игра, мы выходим от счета 0:0 и будем играть, чтобы выиграть и выполнить то, что подготовили", – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, первый матч между Полесьем и Фиорентиной завершился убедительной победой итальянцев со счетом 0:3.

Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье – автогол Кудрика, неназначенный пенальти, красная экс-игрока ПСЖ