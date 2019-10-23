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"Я ненавижу играть без него", – Тухель оценил важность Мбаппе для ПСЖ

17:02 58 Читати українською
"Я ненавижу играть без него", – Тухель оценил важность Мбаппе для ПСЖ
Килиан Мбаппе / фото из соцсетей

Главный тренер ПСЖ Тухель поделился мнением об игре 20-летнего нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе после выездной победы над Брюгге (5:0) в Лиге чемпионов.

 
Мауро Икарди 7’
Килиан Мбаппе 61’
Мауро Икарди 63’
Килиан Мбаппе 79’
Килиан Мбаппе 83’
7’ Мауро Икарди
61’ Килиан Мбаппе
63’ Мауро Икарди
79’ Килиан Мбаппе
83’ Килиан Мбаппе

"Мбаппе знает, я ненавижу играть без него. У него была травма, после которой он сыграл всего 15 минут против Ниццы. Сейчас первый раз, когда после игры у него не откликнулась боль в мышце.

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Было только два варианта: либо он выходит и играет 60 минут, или появляется на замену и играет до конца. Это не значит, что он кому-то должен доказывать свое мастерство. Я не дурак", – заявил Тухель.

Напомним, в матче 3-го тура грутпового этапа Лиги чемпионов против Брюгге Мбаппе вышел на поле на 52-й минуте, но успел отличиться хет-триком, забив на 61-й, 79-й и 83-й минутах.

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ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Брюгге - ПСЖ Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель
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