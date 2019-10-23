"Я ненавижу играть без него", – Тухель оценил важность Мбаппе для ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Тухель поделился мнением об игре 20-летнего нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе после выездной победы над Брюгге (5:0) в Лиге чемпионов.

"Мбаппе знает, я ненавижу играть без него. У него была травма, после которой он сыграл всего 15 минут против Ниццы. Сейчас первый раз, когда после игры у него не откликнулась боль в мышце.

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Было только два варианта: либо он выходит и играет 60 минут, или появляется на замену и играет до конца. Это не значит, что он кому-то должен доказывать свое мастерство. Я не дурак", – заявил Тухель.

Напомним, в матче 3-го тура грутпового этапа Лиги чемпионов против Брюгге Мбаппе вышел на поле на 52-й минуте, но успел отличиться хет-триком, забив на 61-й, 79-й и 83-й минутах.

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