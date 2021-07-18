Финал Евро-2020 оказался очень сложным для бывшего защитника сборной Англии Уэйна Бриджа не только из-за поражения "Трех львов", но из-за триумфа персонального врага. Очевидно, Бридж пренебрежительно относится к Роберто Манчини, с которым работал в Манчестер Сити.

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"Мне было очень больно, потому что я ненавижу Манчини, все знают, что я не люблю его. Моя семья не только болела за Англию, но и за то, чтобы Манчини проиграл, поэтому результат ранил нас еще больше.

Никогда не понимал его как тренера. Я бы не сказал, что он самый плохой наставник из тех, что у меня были, но тактически он не очень сильный. Респект за чемпионство с Манчестер Сити, поэтому фанаты и любят его, но если вы посмотрите на игроков и его команду, то вот кто принес победу, а не Манчини как тренер", – цитирует Бриджа The Sun.

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