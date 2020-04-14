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"Я не знал, кто он такой, даже лица не видел": Погба ответил на постоянные унижения легенды Ливерпуля

12:26 62 Читати українською
"Я не знал, кто он такой, даже лица не видел": Погба ответил на постоянные унижения легенды Ливерпуля
Поль Погба / Getty Images

Звезда Манчестер Юнайтед Погба рассказал о своем отношении к регулярной критике от бывшего хавбека Ливерпуля Грэма Сунесса.

"Я даже не знал, кто он такой. Я слышал, что он был замечательным игроком и все в таком духе. Но я даже лица его не видел, знал только имя.

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Как я уже говорил, я не из тех, кто наблюдает за экспертами. Я много смотрю футбол, но не остаюсь после игры, чтобы послушать, что там говорят в студии: "Почему они сделали это, почему они сделали то". Мне нравится концентрироваться на футболе. Думаю, они грустят за мной, откуда мне знать? Я не тот, кто всегда смотрит Sky News", – приводит слова Погба Goal.

Напомним, Сунесс неоднократно обвинял француза в наплевательстве к командным целей и безответственности. В частности, легенда Ливерпуля назвал Погба "игроком, который не способен делать базовые вещи".

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Поль Погба Поль Погба Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Грэм Сунесс
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