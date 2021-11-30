"7 "Золотых мячей"? Я не знаю, побьет ли кто-нибудь этот рекорд. Но вы знаете, что всегда есть кто-то способный улучшать рекорды. В любом случае я считаю, что седьмой "Золотой мяч" – это поразительное достижение. Я очень счастлив в Париже. Прекрасно снова бороться за все трофеи.

Месси – обладатель "Золотого мяча-2021"

Думаю, я получил "Золотой мяч" из-за того, что мы со сборной Аргентины смогли сделать на Кубке Америки. После долгих лет борьбы и частых неудач я, наконец-то, сделал это. Очень рад, что сегодня моя семья была счастлива.

Я считаю, что Роберт Левандовски провел отличный год. Сезон за сезоном он становится лучше и показывает, что является отличным нападающим. В этом году он получил награду лучшему форварду. Конечно, Левандовски может стремиться к этому уровню и в следующем году благодаря своей игре. И кроме того, он выступает за большой клуб", – поделился Месси в комментарии L'Equipe.

Напомним, Месси опередил в голосовании форварда Баварии Роберта Левандовски, лидера Реала Карима Бензема и хавбека Челси Жоржиньо.

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси