"Я не знаю, что такое Саррибол", – Маурицио ответил на критику болельщиков Челси

Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал, что ему ничего неизвестно о игровом стиль "Саррибол" – понятие, которым называют стиль футбола команд итальянского специалиста.

"Откровенно говоря, я не знаю, что значит Саррибол. В свой первый день в Англии я сказал, что не знаю, что такое Саррибол. Думаю, это из какого-то журнала. Кажется, в Италии. Я никогда этого не слышал.

Сарри: Я чувствую давление из-за результатов, а не из-за фанатов Челси

Думаю, для Челси самое главное – результаты. В моей работе нужен результат. Больше ничего", – передает слова Сарри Goal.

Напомним, недавно болельщики Челси скандировали нецензурные выкрики в адрес Маурицио и его футбольной фулософии, которую называют Сарриболом.

Челси получил трансферный бан: причины, возможные последствия и поможет ли эта ситуация Динамо в матчах Лиги Европы