"Футбол был очень жесток к нам. Мы снова начали со счета 0:2. Характер у нашей команды невероятный.

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Я не знаю, что не так с этим стадионом (Джузеппе Меацца). Я был здесь трижды. То одно, то другое, то внешние факторы – все шло не по плану. Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь.

Футбол – это про случайные ошибки. Во втором тайме мы были намного лучше. Мы показали, какая мы команда. В дополнительное время Интер очень хорошо закрылся, и было сложно", – цитирует Эрика Гарсию Marca.

Главным арбитром матча был Шимон Марциняк. Барселона до этого матча играла на Джузеппе Меацца с Интером в 2018 году на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда игру также судил поляк, хотя Гарсия во встрече участия не принимал.

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