"Я не знаю, чего хочет Барселона", – Альба не ведет переговоров о продлении контракта

Защитник Барселоны Жорди Альба отметил, что клуб пока не начинал с ним переговоров о продлении контракта.

"Я не знаю, что клуб думает относительно меня, и это странно, потому что не так много времени осталось до окончания моего нынешнего контракта.

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Мои намерения – закончить мою карьеру здесь. Но я не знаю, чего хочет Барселона, и не знаю, когда в руководстве решат, что пора мне позвонить", – цитирует Альбу Sport.es.

Действующий контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года.

Альба в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил один гол и сделал 5 результативных передач.

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