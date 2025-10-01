– Завтра вы сыграете с представителем сильнейшей лиги мира. Это вам поможет показать свои лучшие качества или, наоборот, будет угнетать?

– Мы знаем, против кого будем играть. Конечно, Кристал Пэлас показывает качественную и агрессивную игру. Мы смотрели очень много матчей с участием соперника. Знаем их сильные качества. Но в первую очередь нам нужно думать о своей игре, у нас есть свои стиль и задачи. Поэтому я уверен, что игроки, которые выйдут завтра на поле, отдадут все силы, чтобы достичь положительного результата.

Динамо – Кристал Пэлас: анонс матча Лиги конференций

– Чем вам запомнился Кристал Пэлас с тех времен, когда вы выступали в АПЛ в составе Вест Хэма?

– Нет смысла вспоминать, каким Кристал Пэлас был тогда. Меняются игроки, меняются тренеры. Это абсолютно разные команды, если сравнивать нынешние времена с теми, когда я выступал в АПЛ.

– В прошлом еврокубковом сезоне Динамо выступило неудачно. В связи с этим чего ожидаете в целом от завтрашнего матча, какой настрой команды?

– Конечно, мы понимаем, что прошлый сезон был, мягко говоря, не самым лучшим, учитывая наши выступления в еврокубках. Поэтому в этом году, конечно, мы хотим исправить ситуацию и будем играть только на победу в каждом поединке.

– Вы неоднократно играли против Кристал Пэлас. Поможет ли вам это вспомнить уровень АПЛ?

– Это все опыт, который я получил за весь период моей карьеры. Опыт помогает каждому человеку в его жизни, это касается не только спорта. Надеюсь, мой опыт поможет мне хорошо сыграть завтра. Не хочу загадывать наперед, смогу ответить на ваш вопрос после завершения игры. Тем более, я не знаю, буду ли играть – это решать главному тренеру. Но могу сказать одно: каждый футболист должен думать о своей игре, стремиться показывать свои самые сильные качества, но при этом также думать о командной игре и делать все ради победы твоей команды.

– Весь мир знает, что происходит в Украине. Как вы лично это переживаете? Удается ли вам своей игрой принести какую-то радость украинским болельщикам?

– Да, у нас продолжается война. Это очень сложно. Для всех, не только для футболистов, а для всех наших людей. Ежедневно страна-террорист убивает наших детей, наших женщин, наших друзей, наших мужчин... Это очень сложно. И через футбол мы хотим давать хоть какие-то положительные эмоции нашим людям, – цитирует Ярмоленко пресс-служба Динамо.

Напомним, Динамо встретится с Кристал Пэлас в рамках первого тура Лиги конференций. Поединок состоится на Арене Люблин в Польше 2 октября. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Динамо – Кристал Пэлас: пресс-конференция Шовковского – о кадровых потерях, факторе Карпат и шансах с англичанами