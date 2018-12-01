"Я не Златан", – боснийский баскетболист злится из-за сходства с Ибрагимовичем и ненавидит Париж

Защитник баскетбольного клуба Бавария Нихад Джедович весьма недоволен, когда его путают с форвардом Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович.

"Этим летом я в течение трех дней был в Париже и каждый второй останавливал меня, чтобы сфотографироваться с ним (с Ибрагимовичем – Футбол 24). Это неслыханно", – приводит слова Джедовича Meduza.

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Баскетболист отмечает, что сравнивать его со шведским форвардом начали после того, как он отрастил волосы. Босниец шокирован из-за того, что каждый день его тегают в социальных сетях, сравнивая с легендарным экс-нападающим Аякса, Ювентуса, Интера, Барселоны, Милана, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Отметим, что Нихад Джедович является уроженцем боснийского Вышеграда. В то же время Златан Ибрагимович родился в шведском Мальме, но его отец происходит из Биелина, которая находится всего в 175 км от родного города Джедовича.

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