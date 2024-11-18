Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от решающего матча Лиги наций между албанской и украинской командами.

"Трубин останется. Забарный и Матвиенко, думаю, останутся, вариантов особых нет. Таловеров? Я не верю в талант этого парня. Он может выйти помочь побороться. Справа есть Сыч и Конопля. Скорее всего, начнет Конопля. Опытный Миколенко, думаю, так же начнет.

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В середине поля я не исключаю, что могут выйти Бражко, Крыськив и Судаков. Шапаренко набегался. По ходу может выйти Шапаренко. Калюжный, предполагаю, так же не выйдет с первых минут.

Фланги – Мудрик и, думаю, Гуцуляк будет играть с первых минут. В принципе, в атаке все равно начнут с Довбиком", – сказал Цыганык в эфире своего авторского YouTube-канала.

Напомним, матч между Албанией и Украиной состоится во вторник, 19 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. За тур до финиша Украина с 5-ю пунктами занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы В1. Лидирует с 8 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 7 баллами делят Грузия и Албания. Лишь победа поможет подопечным Сергея Реброва избежать понижения в Лигу С.

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