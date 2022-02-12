"Я ему не верю! Все возможно, и Клопп тоже так думает. В противном случае он не был бы таким сложным соперником. Конечно, он тоже верит. В футболе может произойти что угодно. Он знает, что должен выиграть много матчей, как и мы, чтобы снова побороться за чемпионство.

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В последние годы обе команды показали, что способны на невероятную серию побед. Если одна команда может, то сможет и другая. У обоих похожие тренеры, примерно одинаковые составы и идеи. Обе команды могут одержать 16-17 побед подряд. Они могут сделать это, но и мы тоже", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, сейчас отрыв Ман Сити от Ливерпуля составляет 9 очков, однако у "красных" есть один матч в запасе.

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