"Непонятно, когда рефери дает количественное преимущество сопернику, ломает игру. Я не понимаю, почему за такие фолы давать желтые карточки. За минимальный контакт, за игру рукой. После этого игрокам Левого Берега можно было 15 таких желтых карточек дать, но он этого не делал.

Дубль Чачуа и два автогола в видеообзоре матча Левый Берег – Карпаты – 2:3

Хорошо, что мы справились с этим и забили три гола. Не думаю, что все команды могут им забить три гола. Еще в первом круге я говорил, что этой команде трудно забивать. Это показатель того, что мы хотим играть в атаку и делаем это даже вдесятером. Судейство в Украине стало лучшим, однако, наверное, что-то другое было. Я не верю, что это случайность и именно в наших матчах", – приводит слова Лупашко официальный сайт Карпат.

Напомним, Карпаты обыграли Левый Берег (3:2) в матче 27-го тура УПЛ. На 19-й минуте игры "зелено-белые" остались в меньшинстве после удаления Пабло Альвареса, который получил вторую желтую карточку.

Сейчас Карпаты занимают 5-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе подопечных Владислава Лупашко 43 очка после 27-ми туров чемпионата.

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