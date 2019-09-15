"Я не вел тайные переговоры с Карпатами", – Санжар откровенно ответил на критику за свое назначение

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал скандал вокруг своего назначения на эту должность.

"После матча Десна – Карпаты мне позвонил Олег Бойчишин, спросил, рассмотрел бы ли я предложение Карпат. Я ответил, что да.

Дебютный матч Санжара во главе "львов" в видеообзоре матча Карпаты – Ворскла – 2:1

После приезда во Львов я встретился с Александром Чижевским, и мы нормально обсудили ситуацию. Я не вел тайных переговоров и не присутствовал на матче Карпат "инкогнито", – сказал Санжар программе Большой футбол.

Напомним, Карпаты уволили Александра Чижевского несмотря на протест фанатов и назначили бывшего наставника Олимпика Романа Санжара.

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