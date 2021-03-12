Бывший украинский футболист и тренер, а ныне эксперт каналов "Футбол" Сергей Морозов считает, что обе команды находятся в глубоком кризисе.

"Я не в восторге от игры Ромы. Она хоть и выиграла, но тот футбол, который она показала... Средняя команда обыграла команду, которая ниже уровнем.

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И та, и другая команды, на мой взгляд, показали неинтенсивный футбол. Обе команды находятся в кризисе. Если брать Шахтер, команда после сборов функционально неправильно построила тренировочный режим.

Тете и Исмаили недостаточно, чтобы обыграть Рому. В игре был показательный момент, как нельзя играть в центральной зоне. Стандарты у наших ворот – это беда", – сказал Морозов в программе "Шлях до Гданська".

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Шахтер на выезде был разгромлен Ромой со счетом 0:3. Ответный матч состоится уже через неделю, 18 марта.

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