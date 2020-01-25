"Я не успеваю лизнуть мороженое, а вокруг меня уже стоят 500 человек!" – Мбаппе рассказал о проблемах популярности

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что чрезмерное внимание фанатов временами становится для него проблемой.

"Когда я выхожу на улицу, вокруг меня образуется огромная толпа. Я даже не могу сходить в супермаркет. Если я забуду купить сыр, то не смогу просто пойти в супермаркет. Им придется закрыть его, чтобы я мог купить сыр. Я больше не могу быть кем угодно.

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Вам скучно дома, поэтому вы желаете немного прогуляться на улице. Например, я хочу выйти и поесть мороженого. Тогда все кончено. Я даже не успеваю лизнуть его, а вокруг меня уже стоят 500 человек! Это жизнь, которую я хотел. Я принимаю ситуацию. Нелегко переживать подобное каждый день, но я этого хотел", – приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на France 2.

В текущем сезоне чемпион мира провел за ПСЖ 22 матча, в которых сумел отличиться 21 раз и отдал 12 результативных передач.

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