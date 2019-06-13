"Я не употреблял допинг", – Рыбка вспомнил скандальный этап своей карьеры

Голкипер Сабаила Александр Рыбка рассказал о ситуации с допингом во время выступлений за Шахтер.

"Я не употреблял допинг. Когда был первый суд в УЕФА, врач, который разбирал эти анализы, пришел и заявил, что если бы я даже хотел скрыть допинг препаратом, какие-то следы бы все равно остались. Есть куча нюансов, о которых я расскажу после завершения карьеры.

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Шахтер предложил новый контракт на меньших условиях. Но больше беспокоило то, чтобы не оказаться в аренде.

Фред получил меньшую дисквалификацию, так как, возможно, Шахтеру было важно потом заработать на нем 60 млн евро", – сказал Рыбка программе Бомбардир.