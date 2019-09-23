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"Я не умру, если не выиграю награду тренера года от ФИФА", – Клопп

21:02 46 Читати українською
"Я не умру, если не выиграю награду тренера года от ФИФА", – Клопп
Юрген Клопп / Reuters

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп с юмором относится к награждению лучшего тренера года по версии ФИФА.

"Меня окружает множество действительно легендарных людей из мира футбола. Для меня это большая честь – быть частью этого сообщества.

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Честно говоря, индивидуальные награды не столь важны для меня. Если я не выиграю эту награду, я не умру. Надеюсь прожить еще 40-50 лет", – сказал Клопп в интервью пресс-службе ФИФА.

К слову, в этом году конкурентами немца стали Хосеп Гваридола (Манчестер Сити) и Маурисио Почеттино (Тоттенхэм). Официальная церемония вручения наград FIFA The Best-2019 начнется сегодня в 21:30 по киевскому времени.

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