"Вербич в Легии? Я не удивлен. Недавно с ним разговаривал. Рад, что он подписал контракт с Легией, потому что я счастлив, когда мои игроки находят клубы в такой ситуации. Футбол – это их работа, страсть и жизнь. Они должны иметь возможность продолжать свою карьеру. К сожалению, не каждый динамовец или, в более широком смысле, украинец может играть или хотя бы тренироваться.

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Вернемся к Вербичу. Это хороший шаг для Легии. Он может очень помочь клубу. У него отличный дриблинг, он может создавать отдавать хорошие передачи и забивать голы. Почему я не часто ставил Вербича в состав? Большую роль в этом сыграли травмы. Дело не в том, что у него не было навыков, а в том, что ему было больно.

За время моего пребывания у него было две травмы, и одна из них вывела его из игры на несколько месяцев. Но когда он мог играть, то хорошо проводил игровое время в Динамо", – поделился Луческу в интервью SportoweFakty.

Добавим, что словенец присоединился к польской Легии, где продолжит выступать до конца сезона. Летом Вербич должен вернуться в расположение Динамо, с которым у него все еще действует соглашение.

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