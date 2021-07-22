"Меня смешат разговоры о том, что я пришел в Баварию без титулов. Я не тренировал Реал или Барселону. Если я завершу карьеру без трофеев, то не буду грустить до смерти. Но было бы приятно завоевать их.

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Хочу, чтобы меня не просто называли хорошим тренером. Хочу, чтобы мои игроки говорили, что я хороший человек. Тренер забывается быстрее, чем то, как он обращался с игроками", – сказал Нагельсманн в интервью kicker.

Напомним, что специалист начал тренировать на уровне Бундеслиги в 2013 году. Нагельсманн провел три сезона во главе Хоффенхайма и еще два – в РБ Лейпциг. Лучших результатов достиг именно с "быками" – полуфинал Лиги чемпионов, "серебро" чемпионата Германии и финал национального Кубка.

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